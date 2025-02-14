Нижегородец может сесть на 4 года за кражу букета роз для любимой

Инцидент произошел в середине декабря 2024 года в цветочном магазине на улице Веденяпина. Мужчина выбрал 11 роз стоимостью 4 865 рублей, а флорист начала оформлять букет. Однако при расчете оказалось, что у продавца нет сдачи. Спешивший на праздник покупатель не стал ждать решения проблемы и, не оплатив товар, выбежал из магазина с цветами. После обращения сотрудницы магазина в полицию оперативники установили личность злоумышленника. Мужчину задержали, и во время допроса он признался в содеянном.