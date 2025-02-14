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Мошенники добрались до свердловских больниц

Мошенники атаковали больницы в Свердловской области.

В медицинских учреждениях Свердловской области активизировались мошенники. Они пытаются получить доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках, сообщает telegram-канал регионального минздрава «Здоровье уральцев».

Больницы столкнулись с новой проблемой: злоумышленники рассылают письма, выдавая их за официальные запросы. В этих письмах они просят сотрудников просканировать QR-коды, чтобы получить личные данные.

«К нам в больницы начала попадать подозрительная рассылка. Аферисты под предлогом сбора личных данных сотрудников (уже на этом этапе надо насторожиться) просят навести камеру на QR-код», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения рекомендует администрациям и HR-отделам больниц быть бдительными и не следовать инструкциям из таких сообщений.