Мошенники добрались до свердловских больниц

В медицинских учреждениях Свердловской области активизировались мошенники. Они пытаются получить доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках, сообщает telegram-канал регионального минздрава «Здоровье уральцев».
Больницы столкнулись с новой проблемой: злоумышленники рассылают письма, выдавая их за официальные запросы. В этих письмах они просят сотрудников просканировать QR-коды, чтобы получить личные данные.
«К нам в больницы начала попадать подозрительная рассылка. Аферисты под предлогом сбора личных данных сотрудников (уже на этом этапе надо насторожиться) просят навести камеру на QR-код», — говорится в сообщении.
Министерство здравоохранения рекомендует администрациям и HR-отделам больниц быть бдительными и не следовать инструкциям из таких сообщений.