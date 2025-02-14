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Лифт с женщиной рухнул с высоты 5 метров на востоке Москвы

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Лифт с женщиной рухнул с высоты пяти метров в здании на Электрозаводской улице на востоке Москвы, пострадавшая находится в сознании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Источник: © РИА Новости

«Произошло падение лифта в шахту с высоты пяти метров по адресу: улица Электрозаводская, дом 21», — сказал собеседник агентства.

По его словам, находившаяся в лифте женщина пострадала, «она в сознании, принимаются меры по ее эвакуации».

несчастный случай