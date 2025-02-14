Автомобиль инкассации сбил бабушку в Екатеринбурге

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В суде было установлено, что 29 июня 2023 года водитель служебного специализированного автомобиля НКО «Инкохран» при движении задним ходом допустил наезд на бабушку.
Пенсионерка получила повреждения в виде сочетанной механической травмы головы и правого предплечья, ушибленной раны в лобной области, гематомы, ссадины, травмы правого предплечья, ран. Пострадавшей причинили вред здоровью средней тяжести.
Ранее Ленинский районный суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).
Прокуратура посчитала, что необходимо удовлетворить исковые требования потерпевшей о компенсации морального вреда. Верх-Исетский районный суд удовлетворил исковые требования, взыскав с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге днем 13 февраля пассажирка автобуса ПАЗ маршрута № 45 получила многочисленные травмы.
По предварительным данным, водитель автобуса на большой скорости допустил наезд на металлические ограждения в районе дома № 23/1 по улице Белореченской. В результате аварии пострадала 46-летняя пассажирка. Она с многочисленными травмами доставлена в больницу.