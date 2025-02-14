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Житель Крыма получил 13 лет «строгача» за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев — РИА Новости Крым. Житель Крыма осужден за передачу данных о военнослужащих России украинским спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Черноморскому флоту.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что в 2023 году гражданин РФ осуществлял сбор информации о военных объектах на территории Республики Крым, которые передавал представителям спецслужб Украины», — сообщили в ведомстве.

В августе прошлого года Верховный суд Крыма признал фигуранта виновным в государственной измене и приговорил его к 13 годам и 2 месяцам колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и 8 месяцев и 350-тысячным штрафом.

«Третьим апелляционным судом общей юрисдикции приговор Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым оставлен без изменений и вступил в законную силу», — сообщили в пятницу в УФСБ.

ФСБ