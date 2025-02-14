Житель Крыма получил 13 лет «строгача» за госизмену

«Установлено, что в 2023 году гражданин РФ осуществлял сбор информации о военных объектах на территории Республики Крым, которые передавал представителям спецслужб Украины», — сообщили в ведомстве.
В августе прошлого года Верховный суд Крыма признал фигуранта виновным в государственной измене и приговорил его к 13 годам и 2 месяцам колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и 8 месяцев и 350-тысячным штрафом.
«Третьим апелляционным судом общей юрисдикции приговор Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым оставлен без изменений и вступил в законную силу», — сообщили в пятницу в УФСБ.