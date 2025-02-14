В Ленинградской области автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Автобус и лесовоз столкнулись в пятницу утром в Волховском районе Ленинградской области, водитель автобуса погиб, двое пассажиров пострадали, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
«Четырнадцатого февраля 2025 года на автодороге Паша — Кондега в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса, в результате которого водитель автобуса погиб, пострадали 2 пассажира», — говорится в сообщении.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Как отмечается на странице администрации Пашского сельского поселения в соцсети «ВКонтакте» пострадавшие — две женщины в возрасте от 55 до 70 лет, им «требуется медицинская помощь, кровотечение лица».
Прокуратура Ленобласти также сообщила об организации проверки.