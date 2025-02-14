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В Ленинградской области автобус столкнулся с лесовозом, один человек погиб

В Ленинградской области водитель автобуса погиб после столкновения с лесовозом.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 фев — РИА Новости. Автобус и лесовоз столкнулись в пятницу утром в Волховском районе Ленинградской области, водитель автобуса погиб, двое пассажиров пострадали, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

«Четырнадцатого февраля 2025 года на автодороге Паша — Кондега в Волховском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием лесовоза и пассажирского автобуса, в результате которого водитель автобуса погиб, пострадали 2 пассажира», — говорится в сообщении.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как отмечается на странице администрации Пашского сельского поселения в соцсети «ВКонтакте» пострадавшие — две женщины в возрасте от 55 до 70 лет, им «требуется медицинская помощь, кровотечение лица».

Прокуратура Ленобласти также сообщила об организации проверки.