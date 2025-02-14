Житель Самары похитил миллионы рублей у восьми пенсионеров

Самарцу удалось убедить пожилую женщину, что ее дочери необходима помощь, и он забрал у пенсионерки 400 тысяч рублей, который якобы были нужны на операцию. Аналогичным образом он обманул еще одну пенсионерку: позвонил, сказал, что ее дочь устроила аварию, в которой пострадала беременная женщина, убедил, что на возмещение расходов нужно 620 тысяч рублей. Всего таким образом мужчина обманул восемь пожилых людей, всем им был причинен значительный или крупный материальный ущерб.