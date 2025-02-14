Житель Самары похитил миллионы рублей у восьми пенсионеров

Жителя Самары обвиняют в мошенничестве. Следствие полагает, что весной 2024 года он сговорился с людьми, которых раньше не знал. Он звонил пенсионерам по телефону, сообщал о выдуманных проблемах и требовал деньги, рассказали в прокуратуре Самарской области.
— Он позвонил пожилой женщине, представился врачом и сообщил, что ее дочь упала с лестницы и получила серьезные травмы, — прокомментировала пресс-служба ведомства один из преступных эпизодов.
Самарцу удалось убедить пожилую женщину, что ее дочери необходима помощь, и он забрал у пенсионерки 400 тысяч рублей, который якобы были нужны на операцию. Аналогичным образом он обманул еще одну пенсионерку: позвонил, сказал, что ее дочь устроила аварию, в которой пострадала беременная женщина, убедил, что на возмещение расходов нужно 620 тысяч рублей. Всего таким образом мужчина обманул восемь пожилых людей, всем им был причинен значительный или крупный материальный ущерб.
Скоро дело в отношении самарца рассмотрит суд. Дело его неустановленных подельников расследуют отдельно.