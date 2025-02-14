Четыре человека погибли в автокатастрофе на Кубани

Четыре человека погибли в ДТП в Тимашевском районе Кубани. Вчера, 13 февраля, примерно в 18.55 на трассе Тимашевск — Кореновск 35-летний водитель ВАЗ-2114 столкнулся с попутным ВАЗ-2114. После удара машина виновника ДТП выехала на встречную полосу, где врезалась в легковой автомобиль KIA, передает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на социальный сети краевой пресс-службы МВД.