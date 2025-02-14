В Краснодаре осудят мужчину за дискредитацию ВС РФ

Все произошло в сентябре 2022 года. 39-летний мужчина находился у себя дома. В это время, по данным следствия, обвиняемый публиковал в одной из соцсетей фейки о ВС РФ в ходе проведения СВО. В мае 2023 года мужчина опубликовал на странице фотографию, осквернившую Георгиевскую ленту.