В Краснодаре осудят мужчину за дискредитацию ВС РФ

В Краснодаре осудят мужчину за фейки о ВС РФ. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. Мужчину обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ и реабилитации нацизма.
Все произошло в сентябре 2022 года. 39-летний мужчина находился у себя дома. В это время, по данным следствия, обвиняемый публиковал в одной из соцсетей фейки о ВС РФ в ходе проведения СВО. В мае 2023 года мужчина опубликовал на странице фотографию, осквернившую Георгиевскую ленту.
Во время следствия краснодарец полностью признал вину.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.