В Ростовской области 67-летний мужчина погиб во время возгорания в квартире

В Донецке Ростовской области во время возгорания в квартире погиб 67-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел вечером 13 февраля на пятом этаже многоквартирного дома. К моменту прибытия пожарных горения уже не было, обгорели обои на кухне.
— Погибшего нашли в спальне. Предварительно, мужчина поставил на плиту готовиться обед и заснул. Окончательно причину пожара установит дознаватель, — добавили в МЧС.
Спасатели напоминают: нельзя оставлять готовящуюся пищу на плите без присмотра. Также всем советуют приобрести средства пожаротушения и установить дома пожарный извещатель.