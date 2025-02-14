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В Ростовской области 67-летний мужчина погиб во время возгорания в квартире

В Донецке Ростовской области мужчина умер во время пожара на кухне.
Источник: Комсомольская правда

В Донецке Ростовской области во время возгорания в квартире погиб 67-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 13 февраля на пятом этаже многоквартирного дома. К моменту прибытия пожарных горения уже не было, обгорели обои на кухне.

— Погибшего нашли в спальне. Предварительно, мужчина поставил на плиту готовиться обед и заснул. Окончательно причину пожара установит дознаватель, — добавили в МЧС.

Спасатели напоминают: нельзя оставлять готовящуюся пищу на плите без присмотра. Также всем советуют приобрести средства пожаротушения и установить дома пожарный извещатель.