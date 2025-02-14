В МЧС рассказали подробности пожара на автозаводе «Урал» в Челябинской области

О пожаре на территории завода сообщили очевидцы. По их словам, возгорание произошло в цехе надстроек. В пресс-центре ГУ МЧС сообщили, что пожар уже ликвидирован, а на производственный процесс происшествие не повлияло. Однако очевидцы сообщают, что над территорией предприятия всё ещё стоит дым.