В МЧС рассказали подробности пожара на автозаводе «Урал» в Челябинской области

— Идёт проливка, проверка на наличие скрытых очагов и проветривание помещения. Площадь пожара уточняется, будет установлена после полной ликвидации последствий пожара, — отметили в пресс-центре чрезвычайного ведомства.
В результате пожара никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 90 человек.
О пожаре на территории завода сообщили очевидцы. По их словам, возгорание произошло в цехе надстроек. В пресс-центре ГУ МЧС сообщили, что пожар уже ликвидирован, а на производственный процесс происшествие не повлияло. Однако очевидцы сообщают, что над территорией предприятия всё ещё стоит дым.