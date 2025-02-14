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В МЧС рассказали подробности пожара на автозаводе «Урал» в Челябинской области

В подвале цеха на территории автомобильного завода «Урал» в Миассе горели конвейерная (резиновая) лента и промасленная опилочная подушка на полу. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области.

— Идёт проливка, проверка на наличие скрытых очагов и проветривание помещения. Площадь пожара уточняется, будет установлена после полной ликвидации последствий пожара, — отметили в пресс-центре чрезвычайного ведомства.

В результате пожара никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались 90 человек.

О пожаре на территории завода сообщили очевидцы. По их словам, возгорание произошло в цехе надстроек. В пресс-центре ГУ МЧС сообщили, что пожар уже ликвидирован, а на производственный процесс происшествие не повлияло. Однако очевидцы сообщают, что над территорией предприятия всё ещё стоит дым.

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