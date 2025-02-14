В Волгоградской области участникам ОПГ грозит до 7 лет колонии

Установлено, что 38-летний уроженец Республики Таджикистан, временно проживавший в Москве, совместно с 20-летней москвичкой создали организованную группу, решив заработать деньги незаконным путем. Он предложил 8 жителям Таджикистана, приехавшим в Москву, организовать их незаконное пребывание на территории РФ путем фиктивной регистрации актов установления их отцовства в отношении несовершеннолетних детей — граждан России. За это мужчина получил от иностранцев почти 1 млн 440 тыс. рублей, сообщает СУ СКР по Волгоградской области.
А вторая участница ОПГ тем временем нашла 40-летнюю многодетную жительницу Ленинского района Волгоградской области, которой предложила за денежное вознаграждение установить фиктивное отцовство. После оформления документов иностранцы были признаны отцами ее детей.
Правоохранители выяснили, что организатор группы привлекается к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления в другом регионе РФ и содержится под стражей.
В отношении 3 человек — участников ОПГ было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ.
Судебно-генетическая экспертиза установила, что иностранцы не являются отцами детей волгоградки — записи об установлении отцовства были аннулированы. В отношении жителей Республики Таджикистан из уголовного дела были выделены материалы и направлены в органы прокуратуры для решения вопроса о лишении их незаконно полученного вида на жительство.
За содеянное обвиняемым грозит наказание в виде 7 лет лишения свободы.