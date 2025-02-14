В Волгоградской области участникам ОПГ грозит до 7 лет колонии

Установлено, что 38-летний уроженец Республики Таджикистан, временно проживавший в Москве, совместно с 20-летней москвичкой создали организованную группу, решив заработать деньги незаконным путем. Он предложил 8 жителям Таджикистана, приехавшим в Москву, организовать их незаконное пребывание на территории РФ путем фиктивной регистрации актов установления их отцовства в отношении несовершеннолетних детей — граждан России. За это мужчина получил от иностранцев почти 1 млн 440 тыс. рублей, сообщает СУ СКР по Волгоградской области.