В Волгоградской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

ВОЛГОГРАД, 14 фев — РИА Новости. Ранее судимого уроженца Астраханской области задержали по подозрению в убийстве мужчины и женщины в городе Волжский, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
Ведомство 6 февраля сообщало, что в Волжском в квартире обнаружены мертвыми мужчина и женщина, их зарезали. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц».
Подозреваемым «оказался уроженец Астраханской области». «Мужчина был объявлен в розыск. Накануне злоумышленник был задержан в одном из общежитий Волжского», — говорится в сообщении.
По информации СК, задержанный сообщил, что во время распития спиртного у него возникла ссора со знакомым и он его ударил ножом, а женщину убил, когда та пыталась убежать из квартиры.
Отмечается, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство, разбой, грабеж и незаконный оборот наркотиков.