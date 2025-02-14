Пенсионерка из Пермского края перевела мошенникам около 600 тысяч рублей

Так, 68-летней пермячке в мессенджере поступило сообщение якобы от коллеги о том, что с ней свяжется сотрудник силового ведомства. Через некоторое время женщине действительно поступил звонок в мессенджере от некоего мужчины. Он сообщил, что гражданка подозревается в экстремизме и государственной измене. Для снятия обвинений необходимо снять все денежные средства и перевести их на «коррекционный счет». Следуя рекомендациям, потерпевшая перечислила более 580 тысяч рублей.