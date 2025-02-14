В Братском районе женщина чуть не убила брата за то, что он обидел ее дочь

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Женщина в нетрезвом состоянии находилась у себя дома и перебирала картошку, которую только что выкопала. В какой-то момент к ней подошла ее малолетняя дочь и сказала, что брат женщины нецензурно ее обругал. Как пояснила женщина во время следствия, отношения с братом, который жил в соседнем доме, у нее были не очень хорошие, поэтому на оскорбление в адрес дочери она отреагировала резко — взяла на кухне нож и пошла выяснять отношения.