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В Братском районе женщина чуть не убила брата за то, что он обидел ее дочь

Братский районный суд вынес приговор женщине, которую обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью собственному брату. Она ударила его ножом в грудь. Копия приговора имеется в распоряжении информационного агентства «ТК Город».

Источник: ТК Город

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Женщина в нетрезвом состоянии находилась у себя дома и перебирала картошку, которую только что выкопала. В какой-то момент к ней подошла ее малолетняя дочь и сказала, что брат женщины нецензурно ее обругал. Как пояснила женщина во время следствия, отношения с братом, который жил в соседнем доме, у нее были не очень хорошие, поэтому на оскорбление в адрес дочери она отреагировала резко — взяла на кухне нож и пошла выяснять отношения.

Брат находился в спальне своего дома, лежал на диване и смотрел телевизор. Увидев её, стал оскорблять сестру нецензурными словами, затем встал с дивана и пошёл ей навстречу. Когда расстояние между ними стало минимальное, она, продолжая злиться на брата и по причине его оскорблений, нанесла один удар ножом брату в грудь, — приводятся в приговоре суда показания, записанные со слов подсудимой.

Вытащив нож и осознав, что натворила, женщина испугалась. Тут же ее увел бывший супруг. Незадолго до этого он приехал помогать выкапывать картошку и заметил, что женщина куда-то резко сорвалась с ножом в руке. У себя дома подсудимая взяла бутылку с перекисью водорода и снова отправилась в дом к брату, собираясь обработать рану. На месте ее встретила супруга мужчины, сказав, что уже вызвала ему скорую помощь. Потерпевшего госпитализировали. Некоторое время он провел в больнице. Его сестру задержали полицейские.

Позже родственники принесли друг другу извинения, брат даже признал, что отчасти сам виноват в том, что произошло. Впрочем, от уголовной ответственности это его сестру не спасло.

Суд признал ее виновной в причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ), и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.