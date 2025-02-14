Годовщина казни Чикатило: как в Новосибирске появилась его «тень»

Первые убийства мужчина совершил в 1998 году, но внимание следователей он привлёк только в 2004-м. Тогда у него нашли сим-карту пропавшей девушки, Чуплинский объяснял, что нашёл телефон. Однако причастность к жутким убийствам удалось установить лишь в 2016 году, когда в СК применили новые методы молекулярно-генетической экспертизы.