Годовщина казни Чикатило: как в Новосибирске появилась его «тень»

14 февраля 1994 года казнили Андрея Чикатило — одного из самых жестоких маньяков. Он убил 53 человека, включая женщин и детей. Суд выбрал ему высшую меру наказания — расстрел.
С 1998-го по 2004-й в Новосибирске появилась его «тень». Так назвали Евгения Чуплинского, бывшего сотрудника полиции. От его рук пали 19 женщин, 12 из них до сих пор неопознаны.
Первые убийства мужчина совершил в 1998 году, но внимание следователей он привлёк только в 2004-м. Тогда у него нашли сим-карту пропавшей девушки, Чуплинский объяснял, что нашёл телефон. Однако причастность к жутким убийствам удалось установить лишь в 2016 году, когда в СК применили новые методы молекулярно-генетической экспертизы.
После задержания новосибирец во всём признался, хотя позже отказался от своих показаний. Тем не менее суд убедили представленные доказательства, и Чуплинского посадили в тюрьму на пожизненный срок.
Его нередко называли «тенью Чикатило», «Сибирским Чикатило» или «Джеком-потрошителем».