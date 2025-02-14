СК искал тела экс-мэра Самары и его жены на одном гектаре мусорного полигона

Напомним, Виктор Тархов с супругой были жестоко убиты около месяца назад. По одной из версий, их тела расчленили, расфасовали по пластиковым бочкам и выкидывали по мусорным бакам. 31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился друг бывшего главы Самары с заявлением о его исчезновении. Он сообщил, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года.