СК искал тела экс-мэра Самары и его жены на одном гектаре мусорного полигона

В Самаре завершилась первая неделя поисков останков убитых экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Их искали на мусорном полигоне в Преображенке, однако найдено ничего не было. Об этом «КП-Самара» сообщили в АО «Экология».
«В течение недели обследовали территорию площадью около 1 га (100 на 100 метров). Следователям была предоставлена техника, в том числе экскаватор, бульдозер, погрузчик. Отходы с данного участка переносили на специальную площадку, где дополнительно обследовали вручную», — рассказал мусорный регоператор.
Пока рано говорить о полном завершении поисков на полигоне, они могут быть продолжены. Адвокат Берсагуров считает, что внучку экс-мэра Самары, которая является главной подозреваемой в двойном убийстве, не отпустят, даже если не найдут тел.
Напомним, Виктор Тархов с супругой были жестоко убиты около месяца назад. По одной из версий, их тела расчленили, расфасовали по пластиковым бочкам и выкидывали по мусорным бакам. 31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился друг бывшего главы Самары с заявлением о его исчезновении. Он сообщил, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года.
Внучка Тархова могла совершить ужасное преступление из-за больших долгов. СК подтвердил, что внучка Тархова перед убийством купила канистры с химвеществом. Ее могут судить даже без найденных останков. Тела экс-мэра и его супруги ищут на мусорном полигоне с помощью GPS.
Дочь экс-мэра Самары находится в колонии, где отбывает наказание по делу о вымогательстве. Ее признали потерпевшей по делу об убийстве отца. Ранее «КП-Самара» сделала видео и фото из дома, где жили бывший глава города и его супруга. Сейчас их квартира опечатана. Именно там нашли какие-то останки, которые направили на экспертизу. Следователи ведут расследование.
«КП-Самара» продолжает следить за развитием событий.