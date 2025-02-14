Милиция задержала минского водителя за содержимое его домашней морозилки. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
Говорится, что сотрудниками Октябрьского РУВД был задержан 55-летний водитель одной из минских организаций, хранивший опасное вещество. Фигурант признался, что во время рыбалки заметил на берегу дикорастущее опасное растение. Он сорвал несколько, а затем высушил, измельчил их.
В милиции отметили, что в квартире жителя Минска, где он жил один, было найдено 45-газетных свертков с наркотиком. Они хранились в морозильнике. Кроме того, милиционеры изъяли электронные весы, используемые задержанным для более точной фасовки. Минчанин сказал, что изготовил наркотик для личного употребления. В отношении фигуранта заведено уголовное дело.
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