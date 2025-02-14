Полицейские разбираются в жестоком убийстве лисы в Самарской области

«Выявлена публикация о возможном ненадлежащем обращении с животным на территории Тольятти. Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции зарегистрировали информацию. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливается для опроса пользователь интернета, разместивший публикацию, но не обратившейся в полицию, а также участники и другие очевидцы произошедшего», — рассказали в пресс-службе регуправления МВД.