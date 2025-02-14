Полицейские разбираются в жестоком убийстве лисы в Самарской области

«Они передвигались на двух автомобилях, на которых регулярно разъезжают по городу. Есть ли у них права — неизвестно», — гласит подпись.
На видео уже обратили внимание в ГУ МВД по Самарской области.
«Выявлена публикация о возможном ненадлежащем обращении с животным на территории Тольятти. Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции зарегистрировали информацию. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливается для опроса пользователь интернета, разместивший публикацию, но не обратившейся в полицию, а также участники и другие очевидцы произошедшего», — рассказали в пресс-службе регуправления МВД.
Правоохранители также попросили: если у вас имеется информация, которая может быть полезна полицейским, обращайтесь по телефонам 8 (8482) 934005, 8 (8482)391051 или 102.