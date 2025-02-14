В Башкирии почти 10 тысяч человек травмировались за зиму на улице

Так, с начала зимы только в уфимскую больницу № 17 попали 27 детей. Среди них оказался маленький ребенок, который попал в реанимацию после катания на несанкционированной горке на Блюхера. Лишь на днях пациента перевели в нейрохирургическое отделение после улучшения состояния.