В Башкирии почти 10 тысяч человек травмировались за зиму на улице

В Башкирии за 2,5 месяца зимы на улицах пострадали 9 928 человек. Об этом рассказал глава республиканского минздрава Айрат Рахматуллин в своих соцсетях. По его словам, рост числа уличных травм связан с катанием на тюбинге.
Так, с начала зимы только в уфимскую больницу № 17 попали 27 детей. Среди них оказался маленький ребенок, который попал в реанимацию после катания на несанкционированной горке на Блюхера. Лишь на днях пациента перевели в нейрохирургическое отделение после улучшения состояния.
Сейчас в 17-й больнице находятся четверо детей. Всех их объединяет «тюбинговая» травма.
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