Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области загорелся гараж с машиной внутри

Пламя едва не перекинулось на соседний дом.

Источник: Комсомольская правда

В минувший четверг, 14 февраля, в районе 19:40 в Усть-Заостровке загорелся гараж с машиной внутри. Огонь бушевал на площади 35 квадратных метров. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

В ведомстве отметили, что огонь мог перекинуться на стоящий рядом дом. Пожарным удалось это предотвратить. Возгорание ликвидировали в 20:42.

Огонь повредил хозпостройку, а также находящийся в гараже автомобиль. Машина не подлежит восстановлению.

Пламя потушили 15 пожарных и 3 единицы техники. Дознователи выясняют причину пожара.

Ранее «КП Омск» сообщала, что одна женщина пострадала при пожаре в доме на улице 2-й Дачной в Омске.