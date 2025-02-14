В Омской области загорелся гараж с машиной внутри

В минувший четверг, 14 февраля, в районе 19:40 в Усть-Заостровке загорелся гараж с машиной внутри. Огонь бушевал на площади 35 квадратных метров. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
В ведомстве отметили, что огонь мог перекинуться на стоящий рядом дом. Пожарным удалось это предотвратить. Возгорание ликвидировали в 20:42.
Огонь повредил хозпостройку, а также находящийся в гараже автомобиль. Машина не подлежит восстановлению.
Пламя потушили 15 пожарных и 3 единицы техники. Дознователи выясняют причину пожара.
Ранее «КП Омск» сообщала, что одна женщина пострадала при пожаре в доме на улице 2-й Дачной в Омске.