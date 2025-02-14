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В Башкирии ищут пропавшую в январе 33-летнюю женщину

В Башкирии пропала 33-летняя Анастасия Суворова.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропала 33-летняя жительница Нефтекамска Анастасия Суворова. Об исчезновении женщины сообщили в МВД по РБ.

Известно, что горожанка пропала еще в начале зимы. 24 января она вышла из дома и не вернулась. На связь с родными женщина также не выходит уже долгое время.

Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят связаться с сотрудниками полиции по телефону: 8−987−61−80−311, либо позвонить в дежурную часть полиции на номер 02, 8−347−83−22−902 или 102.

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