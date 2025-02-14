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Один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП в Анапе

В Анапе выясняют обстоятельства аварии с четырьмя автомобилями.

Источник: УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП в Анапе. Авария произошла утром 14 февраля на трассе А-290 «Новороссийске-Керчь».

Автомобиль Infiniti ехал со стороны Анапы в сторону Темрюка. Предварительно, водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с легковушкой Hyundai.

От удара Infiniti отбросило на встречную полосу. Здесь легковушка врезалась в автомобиль Ford Focus и фургон ВИС.

В результате аварии один человек скончался до приезда скорой помощи, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.

В связи с ДТП на участке трассы перекрыли движение.

«На ФАД А-290 Новороссийск — Керчь, км 48+963 и км 49+810, г. Анапа, перекрыто движение в обоих направлениях», — сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».