Один человек погиб и один пострадал в массовом ДТП в Анапе. Авария произошла утром 14 февраля на трассе А-290 «Новороссийске-Керчь».
Автомобиль Infiniti ехал со стороны Анапы в сторону Темрюка. Предварительно, водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с легковушкой Hyundai.
От удара Infiniti отбросило на встречную полосу. Здесь легковушка врезалась в автомобиль Ford Focus и фургон ВИС.
В результате аварии один человек скончался до приезда скорой помощи, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.
В связи с ДТП на участке трассы перекрыли движение.
«На ФАД А-290 Новороссийск — Керчь, км 48+963 и км 49+810, г. Анапа, перекрыто движение в обоих направлениях», — сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».