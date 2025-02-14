Мошенники рассылают письма от имени трудовой инспекции: как не стать жертвой

Ранее министерство также предложило советы по защите мобильных телефонов от кражи и взлома, рекомендуя использовать сложные пароли и биометрическую аутентификацию для доступа к важным приложениям. Кроме того, ведомство опровергло слухи о том, что сотрудники портала «Госуслуги» осуществляют обзвон пользователей, подчеркнув, что это технически невозможно.