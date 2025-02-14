Мошенники рассылают письма от имени трудовой инспекции: как не стать жертвой

МВД России сообщило о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники рассылают предприятиям письма от имени инспекции труда. В этих письмах сообщается о возможных признаках теневой занятости и запрашиваются различные документы под угрозой проведения выездной проверки.
Для получения дополнительных сведений мошенники требуют оплату «государственной пошлины» через QR-код, что приводит к потере средств, а также может создать угрозу для безопасности данных и привести к дальнейшим атакам.
Ранее министерство также предложило советы по защите мобильных телефонов от кражи и взлома, рекомендуя использовать сложные пароли и биометрическую аутентификацию для доступа к важным приложениям. Кроме того, ведомство опровергло слухи о том, что сотрудники портала «Госуслуги» осуществляют обзвон пользователей, подчеркнув, что это технически невозможно.