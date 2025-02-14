«Мертвый якорь» начали устанавливать перед кормой танкера «Волгонефть-239»

Напомним, танкер «Волгонефть-239» раскололся на две части во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Носовая часть судна утонула, кормовую прибило к берегу. Танкер перевозил около 4,5 тысячи тонн мазута. 10 января около судна зафиксировали новый мощный выброс нефти. Только после этого вокруг корабля начались активные работы.