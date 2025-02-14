«Мертвый якорь» начали устанавливать перед кормой танкера «Волгонефть-239»

Перед кормовой частью танкера «Волгонефть-239», стоящей на мели у мыса Панагия в Темрюкском районе, начали устанавливать так называемый «мертвый якорь». Это часть полиспастной системы, благодаря которой корму постепенно вытащат из воды на берег и разберут.
На технической площадке устанавливают трубу большого диаметра. Затем ее зафиксируют, обмотают тросами и закопают на небольшой глубине. Эта конструкция должна послужить противовесом, который поможет вытащить корму.
«Благодаря этому противовесу корабль будет перемещаться при помощи стороннего натяжения в сторону противовеса», — рассказал директор компании «ЭкоПромТех» Дмитрий Кириенко.
С корабля уже убрали все детали, которые мешали работам и утяжеляли судно. Сейчас из него откачивают лишнюю воду, чтобы он максимально был на плаву.
Напомним, танкер «Волгонефть-239» раскололся на две части во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Носовая часть судна утонула, кормовую прибило к берегу. Танкер перевозил около 4,5 тысячи тонн мазута. 10 января около судна зафиксировали новый мощный выброс нефти. Только после этого вокруг корабля начались активные работы.
Специалисты окружили судно искусственным валом, водолазы обследовали корабль, после чего пригнали насосы для откачки оставшегося в танках мазута.
После того, как нефтепродукты откачали, приступили к разрезанию и подготовке к утилизации верхней части корабля.
Накануне «Югополис» рассказывал, что владельца судна «Волгонефть-239» оштрафовали на незначительную сумму за нарушение технических регламентов при перевозке нефтепродуктов.
Носовая часть судна «Волгонефть-239», так же как и обе части разломившегося танкера «Волгонефть-212» находятся на дне Керченского пролива.