В Пермском крае троллейбус сбил подростка на пешеходном переходе

Троллейбус сбил подростка на пешеходном переходе в Пермском крае, сообщает госавтоинспекция Березников.
Авария с пострадавшим несовершеннолетним случилась в Березниках днём 13 февраля. Около 13:32 по улице Пятилетки в сторону улица Карла Маркса двигался троллейбус «ТРОЛЗА», за рулём которого была 46-летняя женщина. Около дома № 39 транспорт проезжал пешеходный переход, на котором в этот момент оказался подросток.
«Водитель допустила наезд на пешехода 2007 года рождения. Предварительно установлено, что подросток перебегал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — рассказывает госавтоинспекция Березников.
После столкновения подросток получил травмы. Сейчас правоохранители ведут проверку и уточняют все обстоятельства аварии. В ГАИ напомнили водителям о необходимости снижать скорость возле пешеходного перехода.