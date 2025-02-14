В Пермском крае троллейбус сбил подростка на пешеходном переходе

Авария с пострадавшим несовершеннолетним случилась в Березниках днём 13 февраля. Около 13:32 по улице Пятилетки в сторону улица Карла Маркса двигался троллейбус «ТРОЛЗА», за рулём которого была 46-летняя женщина. Около дома № 39 транспорт проезжал пешеходный переход, на котором в этот момент оказался подросток.