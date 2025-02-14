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В Пермском крае троллейбус сбил подростка на пешеходном переходе

Авария случилась в Березниках.

Источник: Соцсети

Троллейбус сбил подростка на пешеходном переходе в Пермском крае, сообщает госавтоинспекция Березников.

Авария с пострадавшим несовершеннолетним случилась в Березниках днём 13 февраля. Около 13:32 по улице Пятилетки в сторону улица Карла Маркса двигался троллейбус «ТРОЛЗА», за рулём которого была 46-летняя женщина. Около дома № 39 транспорт проезжал пешеходный переход, на котором в этот момент оказался подросток.

«Водитель допустила наезд на пешехода 2007 года рождения. Предварительно установлено, что подросток перебегал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», — рассказывает госавтоинспекция Березников.

После столкновения подросток получил травмы. Сейчас правоохранители ведут проверку и уточняют все обстоятельства аварии. В ГАИ напомнили водителям о необходимости снижать скорость возле пешеходного перехода.