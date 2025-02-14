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В МЧС прокомментировали ситуацию с пожаром, произошедшим в Каменске-Шахтинском

В МЧС дали комментарий по поводу пожара в Каменске-Шахтинском.

Напомним, что по не уточненным данным, там взорвался бытовой газ.

Возгорание началось в 5:53 утра на улице Спортивной, 39, в квартире второго подъезда первого этажа. К моменту прибытия пожарных, огонь охватил площадь в 40 квадратных метров.

На ликвидацию пожара выехали 12 сотрудников МЧС на трех специализированных машинах, и им удалось справиться с пламенем к 6:24.

Согласно информации от ГУ МЧС Ростовской области, никто не пострадал.

Что касается причин инцидента, то они пока остаются неизвестными.

По информации издания Donday, в данной квартире проживала пожилая пара, отличавшаяся склонностью к выпивке и шумным поведением. В ту ночь в их доме также было шумно.

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