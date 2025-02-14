В МЧС прокомментировали ситуацию с пожаром, произошедшим в Каменске-Шахтинском

Напомним, что по не уточненным данным, там взорвался бытовой газ.
Возгорание началось в 5:53 утра на улице Спортивной, 39, в квартире второго подъезда первого этажа. К моменту прибытия пожарных, огонь охватил площадь в 40 квадратных метров.
На ликвидацию пожара выехали 12 сотрудников МЧС на трех специализированных машинах, и им удалось справиться с пламенем к 6:24.
Согласно информации от ГУ МЧС Ростовской области, никто не пострадал.
Что касается причин инцидента, то они пока остаются неизвестными.
По информации издания Donday, в данной квартире проживала пожилая пара, отличавшаяся склонностью к выпивке и шумным поведением. В ту ночь в их доме также было шумно.