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СК начал проверку после падения лифта с девушкой на востоке Москвы

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Следователи организовали проверку после падения лифта в здании на востоке Москвы, в результате которого пострадавшая девушка госпитализирована, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что лифт с женщиной рухнул с высоты пяти метров в здании на Электрозаводской улице, пострадавшая находится в сознании.

«Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства травмирования девушки в результате падения в шахту подъемника на востоке Москвы… Организована доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Пострадавшая госпитализирована в одну из городских больниц», — говорится в сообщении.

несчастный случай
СК