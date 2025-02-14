СК начал проверку после падения лифта с девушкой на востоке Москвы

Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что лифт с женщиной рухнул с высоты пяти метров в здании на Электрозаводской улице, пострадавшая находится в сознании.
«Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства травмирования девушки в результате падения в шахту подъемника на востоке Москвы… Организована доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Пострадавшая госпитализирована в одну из городских больниц», — говорится в сообщении.