СК начал проверку после падения лифта с девушкой на востоке Москвы

«Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства травмирования девушки в результате падения в шахту подъемника на востоке Москвы… Организована доследственная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Пострадавшая госпитализирована в одну из городских больниц», — говорится в сообщении.