В Павлодаре изъято оборудование, использовавшееся для интернет-мошенничества

Расследование проводилось в рамках Меморандума о взаимодействии в сфере борьбы с фрод-звонками. В операции приняли участие антифрод-подразделения АО «Казахтелеком» и АО «Кселл», а также сотрудники Департамента полиции Павлодарской области при координации прокуратуры региона.