В Павлодаре изъято оборудование, использовавшееся для интернет-мошенничества

Расследование проводилось в рамках Меморандума о взаимодействии в сфере борьбы с фрод-звонками. В операции приняли участие антифрод-подразделения АО «Казахтелеком» и АО «Кселл», а также сотрудники Департамента полиции Павлодарской области при координации прокуратуры региона.
В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено оборудование, используемое для незаконных операций: 5 устройств SIM-box, позволяющих подключать SIM-карты и использовать их удаленно за границей, более 400 SIM-карт различных мобильных операторов, роутеры и мобильные телефоны.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РК — «неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства, а также создание и использование программ для изменения идентификаторов».
На данный момент подозреваемый взят под стражу, проводятся следственные мероприятия. Другие подробности расследования в интересах следствия не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК.