Роспотребнадзор закрыл кафе в Хабаровске из-за кишечной инфекции

не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, не исключаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции; отсутствует техническая документация на продукцию, не соблюдаются условия хранения, маркировки, не проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, сотрудники не имеют медицинских книжек с отметками о прохождении ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации и т. д.