Роспотребнадзор закрыл кафе в Хабаровске из-за кишечной инфекции

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю при получении экстренных извещений о случаях кишечной инфекции после употребления продукции кафе «Сё и сразу» провело эпидемиологическое расследование в отношении ИП Журавлёвой А. С., осуществляющей деятельность по адресу: г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д. 15, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Управление Роспотребнадзора.
По результатам эпидемиологического расследования на предприятии выявлены следующие нарушения:
не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, не исключаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции; отсутствует техническая документация на продукцию, не соблюдаются условия хранения, маркировки, не проводится ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, сотрудники не имеют медицинских книжек с отметками о прохождении ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации
Таким образом, на предприятии создается угроза причинения вреда жизни и здоровью гражданам.
Материалы эпидрасследования переданы в суд. Центральный суд г. Хабаровска приостановил деятельность предприятия общественного питания на 30 суток.
Потребители, которым причинен вред здоровью при употреблении небезопасной пищевой продукции «Сё и сразу» ИП Журавлева, имеют право на возмещение вреда здоровью, на компенсацию морального вреда. Таким гражданам необходимо обратиться с письменной претензией в адрес ИП Журавлёвой.
Получить консультацию о порядке действий пострадавшие могут в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.