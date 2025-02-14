В Ачинске пассажирам поезда пришлось звать полицию из-за 51-летнего хулигана

При этом он не реагировал на просьбы успокоиться. Очевидцы приняли решение на время заблокировать агрессивного мужчину.
На станции Ачинск на помощь подоспели транспортные полицейские. Они перехватили у пассажиров дебошира, задержали его и доставили в дежурную часть.
Медицинское освидетельствование установило у него лёгкую степень алкогольного опьянения. Сам он признает, что был нетрезв, но факт угроз, на которые жаловались пассажиры, он отрицает.
Сейчас проводится проверка для решения о привлечении задержанного к административной либо уголовной ответственности за хулиганство.