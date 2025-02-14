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В Ачинске пассажирам поезда пришлось звать полицию из-за 51-летнего хулигана

В поезде «Нерюнгри — Новосибирск» 51-летний нетрезвый мужчина мешал пассажирам и матерился.

Источник: РИА "Новости"

При этом он не реагировал на просьбы успокоиться. Очевидцы приняли решение на время заблокировать агрессивного мужчину.

На станции Ачинск на помощь подоспели транспортные полицейские. Они перехватили у пассажиров дебошира, задержали его и доставили в дежурную часть.

Медицинское освидетельствование установило у него лёгкую степень алкогольного опьянения. Сам он признает, что был нетрезв, но факт угроз, на которые жаловались пассажиры, он отрицает.

Сейчас проводится проверка для решения о привлечении задержанного к административной либо уголовной ответственности за хулиганство.