Кафе в Хабаровске закрыли после отравления посетителей

В Хабаровске несколько человек почувствовали себя плохо после посещения кафе. Проверка показала нарушения санитарных норм, работа заведения приостановлена. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
14 февраля в соцсетях появилась информация об отравлении посетителей кафе в Хабаровске. После эпидемиологического расследования деятельность заведения временно остановили.
«Следственный отдел по Центральному району Хабаровска начал проверку по статье УК РФ “Нарушение санитарно-эпидемиологических правил”», — рассказали в ведомстве.
Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Будут опрошены сотрудники кафе и пострадавшие, проверены документы и санитарные условия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.