Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кафе в Хабаровске закрыли после отравления посетителей

Санитарная проверка выявила серьезные нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске несколько человек почувствовали себя плохо после посещения кафе. Проверка показала нарушения санитарных норм, работа заведения приостановлена. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
14 февраля в соцсетях появилась информация об отравлении посетителей кафе в Хабаровске. После эпидемиологического расследования деятельность заведения временно остановили.

«Следственный отдел по Центральному району Хабаровска начал проверку по статье УК РФ “Нарушение санитарно-эпидемиологических правил”», — рассказали в ведомстве.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Будут опрошены сотрудники кафе и пострадавшие, проверены документы и санитарные условия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.