Кафе в Хабаровске закрыли после отравления посетителей

В Хабаровске несколько человек почувствовали себя плохо после посещения кафе. Проверка показала нарушения санитарных норм, работа заведения приостановлена. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

14 февраля в соцсетях появилась информация об отравлении посетителей кафе в Хабаровске. После эпидемиологического расследования деятельность заведения временно остановили.