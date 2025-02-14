Белорус угрожал соседу винтовкой после замечания о неправильной парковке авто

Белорус угрожал соседу винтовкой из-за замечания о неправильной парковке авто. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что в Гродненский РОВД поступила информация от жителя Гродненского района, просившего привлечь к ответственности соседа, который после замечания в свой адрес о парковке автомобиля с нарушениями угрожал из окна пневматической винтовкой.
Сотрудники милиции изъяли оружие, направили его на экспертизу. Специалисты установили, что винтовка была изготовлена заводским способом. Она относится к изделиям, конструктивно сходным с пневматическим оружием, и предназначена для стрельбы пулями калибра 4,5 мм. Свой поступок житель Гродненского района объяснить не смог.
Белорус угрожал соседу винтовкой из-за замечания о парковке авто. Фото: телеграм-канал ГКСЭ Беларуси.
Ранее мы писали, что ОМОН задержал минского ИП, который маскировал свой «товар» под комки грязи.
Тем временем милиция задержала минского водителя за содержимое его домашней морозилки.
А еще в Волковыске мужчина вонзил нож в капот машины такси, провожая друзей домой.