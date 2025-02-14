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Жители пятиэтажки в Каменске-Шахтинском проснулись утром из-за шума и пожара

Пламя на 40 кв. метрах потушили в жилой пятиэтажке Каменска-Шахтинского.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 14 февраля в Каменске-Шахтинском жители одной из пятиэтажек проснулись от шума. После этого на место происшествия прибыли спасатели. Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, вызов на Спортивную, 39 поступил в 5:53. Во втором подъезде здания, на первом этаже, горело 40 кв. метров.

Возгорание тушили 12 человек, использовалась три единицы техники. В 6:01 пожар локализовали, в 6:24 все потушили. Погибших и пострадавших нет.

Добавим, ранее в соцсетях заявили о том, что грохот, который слышали жильцы дома, был похож на хлопок бытового газа. Официально это пока не подтверждается, специалисты сейчас устанавливают причину случившегося.