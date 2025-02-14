Жители пятиэтажки в Каменске-Шахтинском проснулись утром из-за шума и пожара

Рано утром 14 февраля в Каменске-Шахтинском жители одной из пятиэтажек проснулись от шума. После этого на место происшествия прибыли спасатели. Ситуацию уже прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, вызов на Спортивную, 39 поступил в 5:53. Во втором подъезде здания, на первом этаже, горело 40 кв. метров.
Возгорание тушили 12 человек, использовалась три единицы техники. В 6:01 пожар локализовали, в 6:24 все потушили. Погибших и пострадавших нет.
Добавим, ранее в соцсетях заявили о том, что грохот, который слышали жильцы дома, был похож на хлопок бытового газа. Официально это пока не подтверждается, специалисты сейчас устанавливают причину случившегося.