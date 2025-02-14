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Винтовка как аргумент. В Гродненском районе мужчина угрожал соседу оружием в споре из-за парковки

14 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродненского района обратился в милицию с просьбой привлечь к ответственности соседа, который после замечания в свой адрес по поводу нарушений при парковке автомобиля угрожал ему из окна винтовкой. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Правоохранители изъяли оружие и направили его в Гродненский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз для проведения баллистической экспертизы. Установлено, что винтовку изготовили заводским способом, она относится к изделиям, конструктивно сходным с пневматическим оружием, предназначена для стрельбы пулями калибра 4,5 мм. Средняя дульная энергия данной винтовки — 0,9 Дж.

Объяснить свой поступок сотрудникам милиции владелец «воздушки» не смог. Гродненским РОВД проводится проверка.

Судебные эксперты напомнили, что любое пневматическое оружие — источник повышенной опасности. Его можно применять только в законных целях. Даже легкая, до 3 Дж, пневматика может причинить серьезные телесные повреждения.