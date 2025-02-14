Винтовка как аргумент. В Гродненском районе мужчина угрожал соседу оружием в споре из-за парковки

14 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Гродненского района обратился в милицию с просьбой привлечь к ответственности соседа, который после замечания в свой адрес по поводу нарушений при парковке автомобиля угрожал ему из окна винтовкой. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.