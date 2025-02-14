«Вез детей в минский аквапарк». СК обнародовал детали жуткого ДТП с Opel и большегрузом в Крупском районе, где пострадали двое детей

Говорится, что дети были доставлены в больницу. В момент проверки удалось установить, что житель Оршанского района взял у своего отца автомобиль, чтобы отвезти детей в минский аквапарк. Сказано, что его несовершеннолетняя дочь сидела на переднем сиденье, еще трое подростков расположились на заднем, двое из них не нуждались в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности.