«Вез детей в минский аквапарк». СК обнародовал детали жуткого ДТП с Opel и большегрузом в Крупском районе, где пострадали двое детей

Два ребенка попали в больницу после жуткого ДТП с Opel и фурой под Крупками. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, 1 августа 2024 года 49-летний водитель автомобиля Opel ехал по 481 километру автодороги М1/Е30 «Брест (Козловичи)-Минск-граница Российской Федерации (Редьки)». Он не заметил стоящий на обочине неподалеку от деревни Карповка грузовик МАЗ и врезался в него.
«В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров легковушки — мальчик в возрасте 8 лет и 12-летняя девочка», — уточнили в ведомстве.
Говорится, что дети были доставлены в больницу. В момент проверки удалось установить, что житель Оршанского района взял у своего отца автомобиль, чтобы отвезти детей в минский аквапарк. Сказано, что его несовершеннолетняя дочь сидела на переднем сиденье, еще трое подростков расположились на заднем, двое из них не нуждались в автокреслах и были пристегнуты ремнями безопасности.
«Вместе с тем, дополнительная защита для 8-летнего мальчика, который находился на заднем пассажирском сиденье между ними, отсутствовала», — заметили в СК.
В момент движения по территории Крупского района со скоростью не менее 70 километров в час водитель автомобиля отвлекся на сельскохозяйственную технику, которая работала на поле вблизи проезжей части после чего врезался в большегруз.
«Следователи установили, что причиной ДТП стала преступная небрежность и невнимательность водителя легкового автомобиля, в результате которой дети получили множественные травмы», — сказано в сообщении.
По заключению эксперта, столкновение легкового авто с фурой случилось при параллельном расположении продольных осей. Это значит, что водитель автомобиля Opel ехал продолжительное расстояние по обочине, а не внезапно выехал на нее. В отношении водителя заведено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.
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