Ангар на востоке Петербурга тушат по повышенному номеру. Смотрите, какой там дым

Как сообщает городское ГУ МЧС, сигнал о возгорании в Уманском переулке, 74, поступил в дежурную часть в 11:15. Огонь вспыхнул в ангаре размером 15×40 метров. Спустя полчаса пожару был присвоен дополнительный номер 1-бис. На месте работают 20 спасателей и четыре спецмашины. Судя по кадрам в сети, черный дым виден из соседних районов.