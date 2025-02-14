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Ангар на востоке Петербурга тушат по повышенному номеру. Смотрите, какой там дым

Полыхающий ангар стал причиной задымления в Красногвардейском районе Петербурга 14 февраля. Пожару присвоен дополнительный номер 1-бис.

Источник: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как сообщает городское ГУ МЧС, сигнал о возгорании в Уманском переулке, 74, поступил в дежурную часть в 11:15. Огонь вспыхнул в ангаре размером 15×40 метров. Спустя полчаса пожару был присвоен дополнительный номер 1-бис. На месте работают 20 спасателей и четыре спецмашины. Судя по кадрам в сети, черный дым виден из соседних районов.

Причины возникновения огня и информация о возможных пострадавших устанавливаются.

Обновление.

Пламя успело охватить обстановку ангара на площади 200 квадратных метров. В 12:47 огонь локализовали и сняли дополнительный номер 1-бис. Спустя 10 минут пожар полностью потушили.

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