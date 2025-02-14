На поврежденном танкере Koala в порту Усть-Луга готовятся заделывать пробоины

К танкеру проложен паропровод, в грузовые танки начали подавать пар для разогрева мазута. На борту находится около 130 тыс. тонн мазута. Выгрузить его можно только в подогретом состоянии, напомнили в специалисты. Одновременно с этим продолжается откачка эмульсии из машинного отделения. Энергетики проводят работы по организации подачи энергоснабжения на аварийное судно.