Лос-Анджелес накрыли новые катастрофы

В некоторых частях округа уровень воды в результате наводнений поднялся до 120 сантиметров. По данным издания, к настоящему моменту пострадал центр региона, некоторые районы Малибу, долины Сан-Фернандо и Сан-Габриэль, а также Вестсайд, Альтадена, Восточный Лос-Анджелес, Юго-Восточный Лос-Анджелес, Уиттиер и части гор Сан-Габриэль.