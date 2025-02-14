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Лос-Анджелес накрыли новые катастрофы

Округ Лос-Анджелес в США накрыли наводнения и оползни. Причиной стали обрушившиеся на регион ливни, об этом пишет газета New York Post.

Источник: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

В некоторых частях округа уровень воды в результате наводнений поднялся до 120 сантиметров. По данным издания, к настоящему моменту пострадал центр региона, некоторые районы Малибу, долины Сан-Фернандо и Сан-Габриэль, а также Вестсайд, Альтадена, Восточный Лос-Анджелес, Юго-Восточный Лос-Анджелес, Уиттиер и части гор Сан-Габриэль.

Отмечается, что новые катастрофы произошли всего через месяц после пожаров, причинивших огромный ущерб Лос-Анджелесу и его жителям. Согласно подсчетам специалистов, пожары обошлись округу в 250−275 миллиардов долларов.