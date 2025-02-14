Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичу грозит два года колонии за наезд на школьника на пешеходном переходе

Мужчина готов загладить свою вину перед мальчиком и его родителями.

Источник: Комсомольская правда

В Омске будут судить водителя автобуса, по вине которого пострадал 13-летний ребенок. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Согласно версии следствия, утром 18 сентября 2024 года 48-летний водитель автобуса в районе дома № 6 на улице Федора Крылова наехал на 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Школьник получил травмы, повлекшие тяжкий вред его здоровью. Омич признал вину полностью и готов загладить свою вину перед мальчиком и его родителями.

На водителя завели уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему грозит до 2 лет колонии.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в массовом ДТП на Комсомольском мосту в Омске пострадали 4 человека.