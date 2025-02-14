Омичу грозит два года колонии за наезд на школьника на пешеходном переходе

В Омске будут судить водителя автобуса, по вине которого пострадал 13-летний ребенок. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Согласно версии следствия, утром 18 сентября 2024 года 48-летний водитель автобуса в районе дома № 6 на улице Федора Крылова наехал на 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Школьник получил травмы, повлекшие тяжкий вред его здоровью. Омич признал вину полностью и готов загладить свою вину перед мальчиком и его родителями.
На водителя завели уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему грозит до 2 лет колонии.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в массовом ДТП на Комсомольском мосту в Омске пострадали 4 человека.