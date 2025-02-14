Массовое ДТП произошло в Астане из-за автобуса

По данным пресс-службы полиции Астаны, водитель маршрутного автобуса Iveco на пересечении улиц Пушкина и Янушкевича проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ. По инерции МАЗ столкнулся с автомобилем Chevrolet Nexia, который впоследствии совершил столкновение с Chevrolet Cobalt.