Эксперты по крови на одежде установили мужчин, укравших корову под Климовичами

В сообщении сказано, что летом 2024 года сотрудники сельхозпредприятия обнаружили пропажу коровы, которая находилась в стаде на пастбищном выпасе. Поиски животного сумели привести к месту его гибели. Так, в нескольких километрах от выпаса в лесу были найдены закопанные в земле останки коровы. На то, что животное именно из стада, в том числе указывало и отверстие под бирку на ухе.