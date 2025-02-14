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Эксперты по крови на одежде установили мужчин, укравших корову под Климовичами

Судмедэксперты установили укравших корову под Климовичами мужчин по крови на одежде.

Источник: Комсомольская правда

Судэксперты по крови на одежде нашли мужчин, укравших корову под Климовичами. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В сообщении сказано, что летом 2024 года сотрудники сельхозпредприятия обнаружили пропажу коровы, которая находилась в стаде на пастбищном выпасе. Поиски животного сумели привести к месту его гибели. Так, в нескольких километрах от выпаса в лесу были найдены закопанные в земле останки коровы. На то, что животное именно из стада, в том числе указывало и отверстие под бирку на ухе.

В милицию с информацией про кражу животного обратилось руководство предприятия. В тот же день специалистов ГКСЭ привлекли для осмотра автомобиля, который находился на штрафстоянке. В нем были обнаружены и изъяты коробка с ветеринарными иглами, ветеринарный шприц, бутылка с ветпрепаратом, ножи, одежда и обувь со следами крови.

«Под подозрение в краже особи животного попали двое местных жителей», — сказано в сообщении.

Специалистами ведомства были проведены биологические и генетические экспертизы. В частности, исследовались обнаруженные останки, а также биоматериал на одежде. Экспертизы показали, что часть туши принадлежит пропавшему животному.

«Кровь данной особи обнаружена на предметах одежды, изъятых в автомобиле. На этих же предметах экспертами обнаружен биологический материал обоих подозреваемых», — отметили в пресс-службе.

Суд вынес приговор и признал фигурантов виновными в краже.

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