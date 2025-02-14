Сотрудника челябинской Госавтоинспекции задержали за взятки от перевозчиков

Следствие считает, что с 2020 по 2024 годы подозреваемый получил от представителей организаций, которые занимаются перевозкой грузов и пассажиров, взятки за общее покровительство. В частности, по решению подозреваемого маршрутные микроавтобусы с неисправностями не эвакуировали, автомобили проходили технический осмотр без реального отражения недостатков.
В ближайшее время сотруднику Госавтоинспекции предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Сейчас следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого.
На этой неделе в Челябинске задержали учредителя ООО «Дорстройгрупп» Эдика Аракеляна. Его подозревают в даче крупной взятки. По решению суда до 12 апреля он пробудет в СИЗО.