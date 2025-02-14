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Сотрудника челябинской Госавтоинспекции задержали за взятки от перевозчиков

В Челябинске начальника отделения по соблюдению нормативно-правовых актов в области безопасности дорожного движения при перевозке грузов отдела Госавтоинспекции УМВД по городу подозревают в получении взяток. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Источник: Pchela.News

Следствие считает, что с 2020 по 2024 годы подозреваемый получил от представителей организаций, которые занимаются перевозкой грузов и пассажиров, взятки за общее покровительство. В частности, по решению подозреваемого маршрутные микроавтобусы с неисправностями не эвакуировали, автомобили проходили технический осмотр без реального отражения недостатков.

В ближайшее время сотруднику Госавтоинспекции предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Сейчас следователи устанавливают другие эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

На этой неделе в Челябинске задержали учредителя ООО «Дорстройгрупп» Эдика Аракеляна. Его подозревают в даче крупной взятки. По решению суда до 12 апреля он пробудет в СИЗО.