Сотрудника челябинской Госавтоинспекции задержали за взятки от перевозчиков

Следствие считает, что с 2020 по 2024 годы подозреваемый получил от представителей организаций, которые занимаются перевозкой грузов и пассажиров, взятки за общее покровительство. В частности, по решению подозреваемого маршрутные микроавтобусы с неисправностями не эвакуировали, автомобили проходили технический осмотр без реального отражения недостатков.