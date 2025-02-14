Отравившиеся в санатории Уфы дети находятся в удовлетворительном состоянии

В реабилитационном центре Уфы отравились четверо детей. Известно, что пострадавшим от трех до 13 лет.
Как рассказали в региональном минздраве, причиной плохого самочувствия отдыхавших детей стала норовирусная инфекция. Пациентов осмотрели врачи и троих из них уже выписали домой. Состояние всех детей оценивается как удовлетворительное.
В настоящее время продолжается эпидемиологическое расследование. Ситуация находится на контролем управления Роспотребнадзора по РБ.
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