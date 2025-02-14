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В Башкирии вынесли приговор мужчине за похищение бывшей сожительницы

Абзелиловский районный суд вынес приговор 60-летнему мужчине из города Сибая, который похитил бывшую сожительницу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов РБ.

Установлено, что летом 2024 года мужчина приехал в деревню Даутово Абзелиловского района и незаконно проник в дом бывшей сожительницы, разбив окно. Там он захватил женщину против ее воли и, угрожая насилием, заставил сесть в машину и увез в Сибай, где незаконно удерживал продолжительное время.

Подсудимый вину в похищении не признал, согласившись лишь с обвинениями в избиении потерпевшей.

Суд назначил ему наказание в виде 5 лет 11 месяцев колонии строгого режима. Также с него будет взыскано 116 тыс. рублей компенсации морального вреда и материального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.