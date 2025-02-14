В Башкирии вынесли приговор мужчине за похищение бывшей сожительницы

Установлено, что летом 2024 года мужчина приехал в деревню Даутово Абзелиловского района и незаконно проник в дом бывшей сожительницы, разбив окно. Там он захватил женщину против ее воли и, угрожая насилием, заставил сесть в машину и увез в Сибай, где незаконно удерживал продолжительное время.