Вымогал 20 млн евро: Петербуржца будут судить за похищение человека 14-летней давности

38-летний житель Петербурга предстанет перед судом за похищение человека и вымогательство у него 20 млн евро. Делал он это не один, а в составе организованной преступной группы. Произошло это 14 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти.