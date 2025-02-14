Вымогал 20 млн евро: Петербуржца будут судить за похищение человека 14-летней давности

38-летний житель Петербурга предстанет перед судом за похищение человека и вымогательство у него 20 млн евро. Делал он это не один, а в составе организованной преступной группы. Произошло это 14 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти.
— Члены группы в июне 2010 года во Всеволожском районе под видом правоохранителей с угрозами применения насилия и использованием оружия похитили человека, а в качестве выкупа вымогали у него 20 млн евро. Потерпевшего насильно удерживали несколько дней до момента освобождения сотрудниками правоохранительных органов, — уточнили в ведомстве.
При этом петербуржец лично контролировал незаконное удержание мужчины, предъявлял ему требования о выкупе и следил за выполнением ультиматума.
Следователи собрали достаточное количество доказательств, поэтому дело с обвинительным заключением направили в суд на рассмотрение. Что касается других участников группы, то их уже осудили и приговорили к лишению свободы.