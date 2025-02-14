Прокуратура начала проверку из-за придавившей омича остановки

Омская прокуратура проведет проверку из-за появившейся сегодня в социальных сетях информации о пострадавшем мужчине из-за обвала крыши павильона на остановке «Площадь Серова».
По предварительной информации, омича придавило рухнувшей на него крышей остановочного павильона, в результате чего он получил травму ног.
В ведомстве проверят соблюдения требований законодательства в деятельности органов местного самоуправления.
«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению ответственными должностными лицами, а также подрядными организациями требований законодательства в части надлежащего содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и порядка пользования ими», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
При наличии оснований прокуроры примут меры реагирования. Ведомство также взяло на контроль вопрос восстановления остановки.