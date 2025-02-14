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Прокуратура начала проверку из-за придавившей омича остановки

Информация об инциденте появилась в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура проведет проверку из-за появившейся сегодня в социальных сетях информации о пострадавшем мужчине из-за обвала крыши павильона на остановке «Площадь Серова».

По предварительной информации, омича придавило рухнувшей на него крышей остановочного павильона, в результате чего он получил травму ног.

В ведомстве проверят соблюдения требований законодательства в деятельности органов местного самоуправления.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению ответственными должностными лицами, а также подрядными организациями требований законодательства в части надлежащего содержания и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и порядка пользования ими», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

При наличии оснований прокуроры примут меры реагирования. Ведомство также взяло на контроль вопрос восстановления остановки.

Прокуратура