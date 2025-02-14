Слепая зона, отказ коробки и невнимательность. Автобусам в Петербурге не везёт

В этом же районе около 9 часов утра автобус № 242 двигался по проспекту Народного Ополчения. На подъезде к улице Танкиста Хрустицкого у него вышла из строя коробка передач. Для того, чтобы избежать ДТП, водитель выехал на газон. «В результате грамотных действий водителя удалось избежать пострадавших и повреждений ТС», — уточнили в «Вест-Сервисе».