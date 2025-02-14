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Слепая зона, отказ коробки и невнимательность. Автобусам в Петербурге не везёт

Несколько ДТП с пассажирскими автобусами произошли утром 14 января в двух районах Петербурга.

В Кировском районе города автобус № 111 ехал в среднему ряду по проспекту Маршала Жукова. Перед тем, как поворачивать на улицу Маршала Казакова, он столкнулся с легковушкой. В компании «Вест-Сервис», занимающейся обслуживанием этого маршрута, «Фонтанке» сообщили детали произошедшего.

«Водитель начал перестраиваться в правый ряд, не увидел ТС в правом ряду в слепой зоне. Совершил столкновение. Сотрудники ГИБДД на месте. Пострадавших нет», — уточнил перевозчик.

В этом же районе около 9 часов утра автобус № 242 двигался по проспекту Народного Ополчения. На подъезде к улице Танкиста Хрустицкого у него вышла из строя коробка передач. Для того, чтобы избежать ДТП, водитель выехал на газон. «В результате грамотных действий водителя удалось избежать пострадавших и повреждений ТС», — уточнили в «Вест-Сервисе».

Ещё одно ДТП произошло в Выборгском районе Петербурга. Там, как пишет «Мегаполис», на улице Федора Абрамова столкнулись автобус № 143 и легковушка. В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» сообщили, что пострадавших нет.