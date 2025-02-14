Гендиректор «Уралкалия» выступил с обращением после гибели двух рабочих

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук обратился к сотрудникам предприятия после несчастного случая на руднике СКРУ-3 в Соликамске. После обрушения горной породы утром 13 февраля погибли два человека.
«Это ужасная трагедия. Мы потрясены произошедшим на одном из наших производств и повлекшим гибель наших сотрудников. Я хочу выразить свои искренние соболезнования семьям и близким наших погибших коллег. Это тяжелый удар для коллектива всей нашей компании. Мы скорбим и разделяем горечь утраты», — отметил Виталий Лаук.
Предприятие окажет максимальное содействие в расследовании несчастного случая, проведет внеплановые проверки всех процессов и условий труда.
По словам руководителя «Уралкалия» предстоящие мероприятия позволят определить причины случившегося и исключить трагедии в будущем: «Безопасность наших сотрудников — самое главное для нас».
СУ СК России по Пермскому краю по факту гибели рабочих в шахте СКРУ-3 возбудил уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Виталий Лаук — коренной житель Соликамска. Родился Лаук 29 февраля 1968 года. После окончания школы № 17 проходил срочную служб, затем поступил на вечернее отделение Пермского государственного технического университета по специальности «Подземная разработка полезных ископаемых». Решением совета директоров ПАО «Уралкалий» назначен гендиректором компании 4 декабря 2020 года.