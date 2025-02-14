Гендиректор «Уралкалия» выступил с обращением после гибели двух рабочих

«Это ужасная трагедия. Мы потрясены произошедшим на одном из наших производств и повлекшим гибель наших сотрудников. Я хочу выразить свои искренние соболезнования семьям и близким наших погибших коллег. Это тяжелый удар для коллектива всей нашей компании. Мы скорбим и разделяем горечь утраты», — отметил Виталий Лаук.