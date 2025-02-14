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В Новороссийске девушка провалилась в открытый люк

В МЦУ Новороссийска прокомментировали падение девушки в открытый люк.

В Новороссийске девушка провалилась в открытый люк.

Момент падения днем 13 февраля прохожей в открытый колодец на улице Вербовой попал на видео.

На появившуюся в социальных сетях информацию отреагировали в МЦУ города-героя, сообщив, что вечером специалисты Южного внутригородского района закрыли колодец.

Ранее в Новороссийске возбудили дело после падения ребенка в канализационный люк. В соцсетях появилась информация о том, что мальчик провалился в открытый люк. По словам очевидцев, ребенок не пострадал. Прохожие оказали мальчику помощь.

несчастный случай