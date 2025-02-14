В Новороссийске девушка провалилась в открытый люк.
Момент падения днем 13 февраля прохожей в открытый колодец на улице Вербовой попал на видео.
На появившуюся в социальных сетях информацию отреагировали в МЦУ города-героя, сообщив, что вечером специалисты Южного внутригородского района закрыли колодец.
Ранее в Новороссийске возбудили дело после падения ребенка в канализационный люк. В соцсетях появилась информация о том, что мальчик провалился в открытый люк. По словам очевидцев, ребенок не пострадал. Прохожие оказали мальчику помощь.